ضاهر: نقوم بواجبنا بمكافحة المخدرات ضمن الإمكانيات المتوفرة

أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر أن "القانون ينص على مكافحة البضائع الممنوعة والتحري عنها ومكافحة تهريبها وعلى رأس هذه البضائع المخدرات كمادة بالإضافة إلى المواد التي تستخدم في صناعة المخدرات الوسائل والماكينات التي تسمح بصناعتها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت ضاهر إلى "أننا نقوم بواجبنا ضمن الإمكانيات المتوفرة وأعتقد أن النتيجة كافية نسبة إلى القدرات البشرية والإمكانيات المتوفرة".