اختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة

اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة، وذلك للاحتفاء بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً وتحية لرائدة المسرح الراحلة الدكتورة سهام ناصر.

وبدأ الحفل بعزف موسيقي لفرقة بيت أطفال الصمود، ومن ثم عرضت مسرحية داندو آيل كانت للمخرجة الاسبانية إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز، في حضور الاهالي والطلاب، وتناول العرض حكاية امرأة في منتصف العمر من خلال غنائها الأغاني الهزلية الحية والحياة اليومية للنساء خارج القاعدة وحول تنوع المرأة.

واقيم على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحي الأول والذي ناقش أهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح في الوعي والتغيير، واقيمت ندوة عن دور المرأة في المجتمع وتطلعاتها ، كما افتتح معرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان.