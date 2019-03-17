اخبار العالم

اختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة، وذلك للاحتفاء بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً وتحية لرائدة المسرح الراحلة الدكتورة سهام ناصر.

وبدأ الحفل بعزف موسيقي لفرقة بيت أطفال الصمود، ومن ثم عرضت مسرحية داندو آيل كانت للمخرجة الاسبانية إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز، في حضور الاهالي والطلاب، وتناول العرض حكاية امرأة في منتصف العمر من خلال غنائها الأغاني الهزلية الحية والحياة اليومية للنساء خارج القاعدة وحول تنوع المرأة.

واقيم على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحي الأول والذي ناقش أهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح في الوعي والتغيير، واقيمت ندوة عن دور المرأة في المجتمع وتطلعاتها ، كما افتتح معرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى