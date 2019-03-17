زياد العجوز: لن نسمح لأي كان بمس كرامتنا وكرامة الحريري من كرامتنا

أكد رئيس مجلس قيادة حركة "الناصريين الأحرار" زياد العجوز "أننا سمعنا وراقبنا وتابعنا مواقف وزير الخارجية جبران باسيل وبعض قيادات "التيار الوطني الحر"، وتهديدهم بإسقاط الحكومة إن لم يخضع رئيس الحكومة سعد الحريري لتنفيذ متطلباتهم وأجندتهم، ونحن لدينا القدرة الكافية لقراءة ما بين السطور"، مشيراً إلى أنه "وعليه، فليعلم القاصي والداني، أننا أمة تصبر وتتحمل وتعطي الفرص ولكن لا يظنن أحد بأن صبرنا هو ضعف، وتحملنا هو إستسلام وإعطاؤنا للفرص بأنه خنوع".

وخلال الاجتماع الدوري لحركة "الناصريين الأحرار"، لفت العجور إلى "أننا سئمنا من محاولات البعض إستيطاء حائطنا، فمقاماتنا خط أحمر، وأهل السنة لن يقبلوا أن يكونوا أيتاما على موائد اللئام، وليعلم باسيل وتياره وحلفاؤه، بأن محاولة إسقاط الحكومة لن تمر مرور الكرام، وأن اللعب على هذه الوتيرة والتهديد بها هو لعب بالنار سيحرق أصابع أصحابه"، مشددا على أن "استهداف رئيس الحكومة هو استهداف لكل وطني عروبي حر، وصلاحياته خط أحمر ولن نسمح لطارق على السياسة أسواء كان باسيليا أو غيره أن يحاول سلبها".

وشدد على "أننا قوم لا نهادن على حقوقنا، ولن نسمح لأي كان بمس كرامتنا، وكرامة رئيس الحكومة سعد الحريري من كرامتنا".