ضبط باز كوكايين مع مسافر لبناني إلى تركيا

أوقفت فصيلة التفتيشات في سرية المطار في قوى الأمن الداخلي اللبناني م. ط. الذي كان متوجها إلى تركيا، بعدما ضبطت معه 47.83 غراما من مادة باز الكوكايين مخبأة في جيب سترة موضوعة داخل حقيبة سفره. وقد سلم إلى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية للتحقيق معه.

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