الاحتلال يقضي بالإقامة الجبرية على أمين سر حركة فتح في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ)

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأحد، الإفراج عن أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، وكذلك فارس عويسات وعرين زعانين بشروط.

وقضت المحكمة بالإقامة الجبرية على المقدسيين الثلاثة، حتى يوم بعد غد الثلاثاء، ودفع كفالة نقدية قيمتها ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) لكل منهم، والتوقيع على كفالة طرف ثالث.

وكان الاحتلال اعتقل المقدسيين الثلاثة من منازلهم في القدس المحتلة فجر اليوم.

Advertisements

وفي سياق آخر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المسنة رسمية مراعبة (71 عاما) من محافظة قلقيلية، وذلك رغم معاناتها من مشاكل صحية عديدة منها السكري والضغط، وضعف في عضلة القلب، وصعوبة في التنفس والحركة والنظر، ومشاكل أخرى في الظهر حيث تتناول يوميا عشرة أنواع من الأدوية، وتعتمد على نظام غذائي معين.

وقال نادي الأسير - في بيان- إن الأسيرة مراعبة وهي أم لسبعة أبناء، وجدة لـ30 حفيدا، اعتقلت فجر يوم الجمعة الماضي، واحتجزت حتى صباح اليوم في معتقل "هشارون"، ووفقا لعائلتها فقد جرى نقلها صباحا إلى مركز تحقيق "الجلمة".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة مراعبة بعد يوم واحد على اعتقال نجليها نظام وحازم مراعبة، حيث جرى الإفراج عن حازم لاحقا، فيما أبقت على اعتقال نظام الذي رزق صباح اليوم بطفل.