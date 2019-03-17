بعد إحالة أوراقه للمفتي.. شقيقة المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل: "ضيع نفسه وولاده"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضجت قاعة محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالعويل والصراخ عقب نطق هيئة المحكمة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار يحي صادق، وبحضور أحمد الششتاوي، ومحمود محمد سوقي، وكيلا النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بـ"طفلي ميت سلسيل" بعد إحالة أرواق المتهم إلى المفتي وتحديد جلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وفور نطق قرار المحكمة سقطت سماح الشافعي، زوجة المتهم مغشيًا عليها، ودخلت والدته بعدها في نوبة صريخ وبكاء.

وصرخت شقيقة المتهم: "حسبي الله ونعم الوكيل ضيعت نفسك يا محمود زي ما ضيعت ولادك"، ليسحب المتهم من القفص، ويصطحب إلى نقطة الترحيلات في المحكمة.

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وبدأت الجلسة عصر اليوم، وفور بدء الحاكمة تلى سكرتير الجلسة أمر الإحالة المتمثل في الاتهامات، ليفجر المتهم مفاجآة جديدة في القضية، معترفًا بارتكاب الواقعة رغم انكاره خلال جلسات المحاكمة السابقة.

وقال المتهم أمام رئيس المحكمة والحاضرين: "أنا من قام بقتل أبنائي وإنا لله وإنا إليه راجعون"، ليوجه القاضي السؤال له مرة أخرى: "ما رأيك فيما سمعت من اتهامات فقال: أيوة يا فندم، أنا عملت كدة"، ليعقب اعترافه حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة، فاضطر القاضي لتوجيه تحذير بحفظ الأمن داخل القاعة.

ويواجه "محمود" اتهامات بقتل طفليه أول أيام عيد الأضحى الماضي، بإلقائهما في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور في محافظة دمياط، والادعاء أنهما تعرضا للاختطاف.