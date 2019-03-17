إعلام بني سويف تكرّم أسرة المخرج الراحل "صلاح أبو سيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم الأحد، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع، احتفالية لتكريم اسم المخرج الراحل صلاح أبوسيف، أحد أهم أعلام المحافظة.

وحضر الاحتفال الفنان أحمد فرحات، والمخرج محمد صلاح أبو سيف، والدكتورة منى الصبان الأستاذ في معهد السينما، وجنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وفاطمة ابنة الفنان الراحل حسين رياض.

استهل الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء الوطن، وعرض عدد من الأفلام التسجيلية عن تاريخ السينما المصرية، وعن أعمال المخرج الكبير صلاح أبو سيف، كما أهدى الدكتور منصور حسن درع الجامعة للضيوف.

وولد صلاح أبو سيف في يوم 10 مايو عام 1915 م في محافظة بني سويف، بمركز الواسطى قرية الحومة.