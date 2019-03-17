تونس تسعى لتسلم "صهر بن علي"

أعلنت تونس الأحد انها تسعى لتسلم صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بلاده بتهم احتيال.

وقال بيان لوزارة العدل تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن مكتب "إنتربول تونس" أرسل إشعارا إلى الوزارة يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن طرابلسي، الخميس.

وذكر البيان أن طرابلسي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة إلى 43 مذكرة دولية.

ولم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدرا قريبا من التحقيق أفاد أنه اعتقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع، لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

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رجل الأعمال الثري وشقيق ليلى زوجة بن علي، ترك تونس في يناير عام 2011، عندما أطاحت الاحتجاجات الرئيس.

وسافر طرابلسي مع عائلته بطائرة خاصة إلى مونتريال حيث

طلب اللجوء السياسي، لكن كندا رفضت طلبه عام 2015، ثم اختفى فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام.

وطرابلسي مطلوب في تونس، حيث يعتقد أنه ترأس مجموعة اختلست أموالا حكومية.

وأفادت برقية دبلوماسية أميركية مسربة في يونيو 2008، أن بلحسن طرابلسي كان "صاحب السمعة الأسوأ بين أفراد عائلة بن علي، وتدور شائعات حول تورطه في مخططات فساد واسعة".

ونفي طرابلسي، الذي تشمل ممتلكاته شركة طيران وفنادق، هذه المزاعم ضده، وقال إنه بنى ثروته بنفسه كرجل أعمال ناجح.