الفالح: أوبك بحاجة "للبقاء على المسار" بشأن اتفاق خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن مهمة أوبك وحلفائها لم تكتمل بعد، مضيفا أن مجموعة منتجي النفط بحاجة ”للبقاء على المسار“على الأقل حتى يونيو حزيران حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات.
وذكر الفالح خلال إفادة صحفية
وأضاف ”سنستمر في إعطاء قدوة يحتذى بها وسنفعل ما يجب علينا القيام به“.
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