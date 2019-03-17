لقي سائحان ماليزيان حتفهما جراء انهيار أرضي ناجم عن زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزء الشرقي من جزيرة لومبوك بوسط إندونيسيا، حسبما ذكر مسئول اليوم الأحد. لومبوك بوسط إندونيسيا، حسبما ذكر مسئول اليوم الأحد. وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث إن الضحيتين، وبينهما صبي 14عاما دفنا جراء انهيار أرضي عند شلال يعد من المقاصد السياحية الشهيرة عند سفح جبل رينجاني في منطقة نورث لومبوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سائحين ماليزيين في زلزال بجزيرة لومبوك الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.