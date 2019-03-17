حاكم سالزبورج يدافع عن أداء الحكومة النمساوية

أشاد فيلفرد هاسلاور حاكم ولاية سالزبورج النمساوية بأداء الحكومة فى البلاد مشيرًا إلى أنها حققت إصلاحات فيما يتعلق بالحد الأدنى للدخل و تقدما اقتصاديا واجتماعيا ملموسا .

وأضاف هاسلاور فى تصريح له اليوم الأحد أن هناك تحاملًا من بعض وسائل الإعلام على الائتلاف الحكومي الحاكم فى البلاد والذي يصفه

الإعلام بأنه يميني للغاية معتبرا أن الأمر به مبالغة غير مقبولة.وأشار هاسلاور إلى أن تقييم الأداء الحكومي يحتاج إلى عقلانية وهدوء أكثر مشددا على أن الصورة التى يصدرها الإعلام هى خادعة للغاية .وقال حاكم سالزبورج أن التواصل والتعاون يسيربشكل جيد بينه وبين مستشار النمسا سباستيان كورتس مشيرا الى أن الأداء الحكومي سواء للوزراء فى حزبي الشعب أو الحرية" المكونين للائتلاف الحكومي" أكثر من ممتاز وهناك حالة من التنسيق والتعاون المشترك والتفاهم حول كل القضايا الحالية خاصة التنموية منها.يذكر أن الحكومة النمساوية تتعرض لانتقادات شبه دائمة من وسائل الاعلام بسبب سياساتها الصارمة تجاه اللجوء والهجرة ونظرا لكونها تتألف من حزبين يمينيين.