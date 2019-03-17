الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حرر الجيش اليمني، مسنوداً بالتحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، مناطق جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة صعدة، بعد معارك عنيف.

وقال الناطق الإعلامي لمحور "أزال" المقدم فائز الصعدي، إن "قوات الجيش في محور أزال خاضت معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تمكنت خلالها من تحرير قرى الجلح والسلفة والدحل ووادي المبطح ووادي آل عسلان جهلة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأضاف الصعدي أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 حوثياً بينهم قيادات كبيرة أبرزهم أصيل الخولاني الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز والقيادي المدعو أبو رضوان المؤيد.

Advertisements

ودعا أركان حرب محور "أزال" العميد وليد طامش القبائل إلى الحفاظ على أرواح أبنائها وعدم الزج بهم في محارق الانقلاب المدعوم إيرانياً وعدم الانجرار خلف مشاريع الموت والدمار.

وأكد طامش أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير محافظة صعدة كاملة من ميليشيات الحوثي الإرهابية. وبالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع تمركز الحوثيين وتعزيزاتهم.

وفي مديرية "مران" بذات المحافظة، تواصلت المعارك بين الجيش اليمني والانقلابيين وسط تهاو كبير في صفوف الأخيرة التي تتكبد خسائر مستمرة.