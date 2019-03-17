قتيلان وعشرات الجرحى جراء هزة أرضية في إندونيسيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأحد، بانزلاق للتربة تسببت به هزة أرضية في جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا، وفق ما أفادت السلطات.

وبلغت قوة الهزة 5.5 درجات.

وقال متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث "قتل شخصان جراء انزلاق التربة بعد الهزة، أحدهما ماليزي الجنسية".

وأصيب 44 شخصاً على الأقل بينهم ثمانية ماليزيين. وتعرض أكثر من 30 منزلاً للتدمير وأصيب نحو 500 منزل بأضرار محدودة.

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وجزيرة لومبوك تجاور جزيرة بالي، وسبق أن تعرضت في أغسطس 2008 لزلزال خلف أكثر من 500 قتيل وشرد 150 ألفاً.

وأدت فيضانات في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا، أمس السبت، إلى مقتل 58 شخصاً، في الوقت الذي يتابع فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط الوحول والصخور والأشجار المتساقطة.

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة أكثر مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضرراً. وحتى الآن، بلغ عدد الجرحى 70 إضافة إلى إخلاء 4150 شخصاً.

وأفاد المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية، سوتوبو بورو نوغروهو، أن الفيضانات، التي تسببت بها الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة، أحدثت أضراراً كبيرة في العديد من المنازل في بلدة سينتاني القريبة من جايابورا، عاصمة الإقليم.