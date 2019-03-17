تفريغ محتوى مسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية المنكوبة بنجاح

قال مكتب تحقيق وتحليل سلامة الطيران المدني في فرنسا، اليوم الأحد، إن تفريغ محتوى مسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية، التي تحطمت الأسبوع الماضي، تم بنجاح.

وأضاف المكتب أن المعلومات نُقلت للمحققين الإثيوبيين، وأنه أنجز الآن عمله بشأن مسجلي بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة.

والمكتب مسؤول عن استخراج المعلومات في الصندوقين الأسودين على الرغم من عدم مشاركته بشكل مباشر في التحقيق في كيفية تحطم الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا.

واكتسبت جهود تحديد سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 157 شخصاً، زخماً، بعد ظهور تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في الرحلة المنكوبة.

ويقول خبراء إن من السابق لأوانه معرفة سبب تحطم الطائرة وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8" لكن سلطات الطيران في أنحاء العالم حظرت تسيير الطائرات من ذات الطراز.