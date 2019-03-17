السيناتورة كريستن جيليبراند مرشحة رسمياً لرئاسة الولايات المتحدة

أعلنت السناتورة الديموقراطية لنيويورك كريستن جيليبراند رسمياً، اليوم الأحد، ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقالت جيليبراند إن "الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جداراً. الخوف هو الذي يفعل ذلك".

وكان من المتوقع أن تترشح للرئاسة منذ أعلنت على شبكة "سي.بي.إس" تشكيل لجنة استطلاعية، وهي خطوة حاسمة لدخول السباق الرئاسي الأميركي.

وأضافت في برنامج الفكاهي الأميركي الشهير ستيفن كولبيرت "سأخوض انتخابات الرئاسة الأميركية".

وتقدم حتى الآن 15 مرشحاً في إطار الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020، في ما يعكس تنوعاً غير مسبوق مع عدد قياسي من النساء ومرشحين ينتمون إلى الأقليات.