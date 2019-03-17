مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يجري مباحثات في دمشق

أجرى جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، مباحثات في العاصمة دمشق اليوم الأحد، مع وليد المعلم وزير الخارجية السوري.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع منها لجنة صياغة الدستور.

ويقوم المبعوث الجديد بزيارة إلى سوريا تدوم ثلاثة أيام يلتقي خلالها مع مسؤولين في الحكومة السورية.

وبيدرسن هو رابع وسيط في الأزمة السورية بعد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستافان دي ميستورا.

وقال بيدرسن للصحفيين، أمام مقر وزارة الخارجية السورية حيث أجرى محادثات مع مسؤولين، إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا.

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وعبّر بيدرسن عن أمله في أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية، التي يُعتقد بأنها ضرورية للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة هدفها توحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام تقريباً، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين.

وحصلت الأمم المتحدة على تعهدات دعم لسوريا قيمتها سبعة مليارات دولار، يوم الخميس الماضي.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.3 مليار دولار للأشخاص داخل سوريا و5.5 مليار دولار للاجئين في دول المنطقة هذا العام. وحصلت على تعهدات أكبر من العام الماضي عندما طلبت مبلغاً مماثلاً، لكنها لم تحصل سوى على أقل من ثلثيه.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 12 مليون شخص داخل سوريا لمساعدات طارئة، وهناك 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر.