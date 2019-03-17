لقطة جديدة للحظة إلقاء القبض على سفاح نيوزيلندا الإرهابي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مارس 2019 07:10 مساءً - أظهرت صورة جرى نشرها في الساعات الأخيرة، لحظة اعتقال الشرطة النيوزيلندية للشخص الذي أطلق النار على المصلين داخل مسجدين، يوم الجمعة، وأردى خمسين شخصا.

وجرى توقيف السفاح الأسترالي، برنتون تارنت، وهو يميني متطرف، خارج مسجد النور، في منطقة “كرايست تشيرش”، وظهر في الصورة، عنصرا شرطة وهما يسحبان المجرم المستلقي على الأرض.

وتم تداول الصورة فيما هددت الشرطة النيوزيلندية كل من تجد بحوزته مقاطع فيديو للمجزرة، بعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

وكان مقطع فيديو التقط عبر هاتف جوال، أظهر لحظة تدخل الشرطة ومواجهة “سفاح نيوزيلندا” قبل اعتقاله.

في غضون ذلك، مثُل الأسترالي تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على المسجدين، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل

من جهة أخرى، قالت الشرطة النيوزيلنديّة إنّ اثنين من الذين اعتُقلوا على خلفيّة الاعتداء لا علاقة لهما بالمجزرة.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنّ القوى الأمنيّة اعتقلت هذين الشخصين وفي حوزتهما أسلحة، ولكن لا علاقة مباشرة لهما بالاعتداء.

وتابع المتحدّث “في هذه المرحلة، وُجّه الاتّهام إلى شخص واحد على علاقة” بالاعتداء..

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة عقب الاعتداء.

Advertisements

مثُل سفاح نيوزيلندا، لأول مرة أمام المحكمة، يوم السبت، وسط تساؤلات حول العقوبة المحتملة بحق المجرم المتطرف الذي قتل 50 شخصا بدم بارد في مسجدين، الجمعة.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن المجرم برينتون تارنت، 28 عاما، الذي وجهت إليه تهمة القتل، لن يواجه الإعدام، لأن هذه العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.

وفي سنة 1961، تم إلغاء الإعدام في نيوزيلندا عقب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989، تم الإلغاء بشكل كامل.

وقامت السلطات النيوزيلندية بتطبيق آخر عقوبة إعدام في البلاد سنة 1957، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن قوانين السلاح ستشهد تغييرا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع.

ومن المقرر أن يمثل السفاح ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها “سفاح نيوزيلندا” هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.

المصدر: سكاي نيوز