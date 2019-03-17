كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يوافق المتمردون على فتح المعبر الأول لمدينة حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الجيش العربي السورى والجيش السوري الحر علي فتح معبر مدني جديد يربط مدينة حلب وبلدة الباب المجاورة.

ووفقًا لتقرير جديد من شرق حلب ، سيسمح الجيش السوري الحر والجيش العربي السوري للمدنيين بالدخول إلى معبر أبو الزندان ، اعتبارًا من صباح الغد.

وتعد هذه الخطوة حتمية من قبل كل من الجيش السوري الحر والجيش العربي السوري حيث سيسمح ذلك للمدنيين باستئناف التجارة والتجارة بين الحكومة ومناطق المعارضة.

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كما سيتم مراقبة المعبر من قبل القوات المسلحة الروسية والتركية الموجودة حاليًا في منطقة الباب.

قبل بدء النزاع السوري ، لم تكن حلب أكبر مدينة في سوريا فحسب ، بل كانت أيضًا المحور الاقتصادي للبلاد.

حيث إن استعادة حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا لن تحفز الاقتصاد فحسب ، بل ستساعد أيضًا في تعزيز عودة المدنيين إلى شمال سوريا.