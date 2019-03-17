كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علا بطرس: لبنان تلتزم بالقانون الدولي بِعدم الإعادة القسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، إنَّ دولة لبنان تلتزم بالقانون الدولي بِعدم الإعادة القسرية لكن منذ العام 2017، شَهدنا عودة 11 ألف نازح سوري بشكلٍ تلقائي إلى بلادهم، وفي العام 2018 بدأت العودة تتم إما بشكلٍ منظم عن طريق الأمن العام وإما بشكل تلقائي، وبلغت إلى حد الآن عودة 167 ألف شخص.

واضافت علا، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أنَّ دولة لبنان هيَّ الدولة المُضيفة الذي أمنت لهم حماية أولية، ومفوضية اللاجئين تَقوم بِتأمين الحماية الدولية عنْ طريق الأمم المتحدة لكن كما تعلمون أن لبنان تعاني من ضائقة اقتصادية اجتماعية.

بعد أكثر من ثماني سنوات من اندلاع الصراع في سوريا، فر ما يقرب من ستة ملايين لاجئ سوري من بلادهم، حيث يعيش الكثير منهم في ظروف إنسانية في غاية الصعوبة. الأمم المتحدة قالت إن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في تلبية احتياجات سوريا من المساعدات الإنسانية هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار أخرى لدعم الدول المجاورة مثل لبنان، حيث يقيم ملايين اللاجئين السوريين.