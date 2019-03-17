كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقدم رحلات مباشرة من تل أبيب الي إزمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستبدأ الخطوط الجوية التركية ، التي تقوم بعشر رحلات يوميًا " تل أبيب-إسطنبول "، بتشغيل رحلة إضافية في 29 مايو ، مباشرة من تل أبيب إلى إزمير.

يسافر الإسرائيليون في الغالب على الخطوط الجوية التركية لربط الرحلات الجوية إلى وجهات أخرى حول العالم ، ولكن هذه الرحلة الجديدة ستكون للركاب الذين يعتزمون البقاء في تركيا ، حيث تقع أزمير على ساحل بحر إيجة التركي ، وهي ثالث أكبر مدينة في البلاد. وستقوم الخطوط الجوية التركية بتشغيل أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص 320 إلى هذه الوجهة ، يومي الأحد والأربعاء والخميس والسبت ، تقلع في الساعة 22:00 وتهبط في الساعة 23:40.

وتتوقع تركيا أن يعود السياح الإسرائيليون إلى البلاد بعد غياب دام عدة سنوات ، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى جنون مسلسل عروس إسطنبول وشعبيته المتزايدة في إسرائيل.