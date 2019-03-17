كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطني نيوزيلندا يؤدون رقصة "هاكا" تضامنا مع أهالي ضحايا المسجدين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت عبر الإنترنت مقاطع مصورة لعدد من الرجال في نيوزيلندا وهم يؤدون رقصة الـ"هاكا" التقليدية والمشهورة في البلاد، أمام مسجد "دينزأفينو" حيث تم وضع الزهور على أرواح الضحايا.

ففي أحد المقاطع المصورة والذي تم إلتقاطه ليلا تظهر مجموعة من الأشخاص اللذين كانوا يضعون الزهور على أرواح الضحايا، في الوقت الذي أقترب به شاب من الجمع.

ليبتعد منفردا حاملا عصا بيده وليبدأ بالغناء والرقص، مستعينا برقصة "هاكا" التقليدية، بحسب مانقل موقع "Stuff".

وظهرت ملامح التأثر واضحة على الشاب الذي وقف منحني الرأس بعد أدائه لرقصته، دقيقة صمت.

Advertisements

كما انتشر مقطع مصور آخر لمجموعة من ثلاثة رجال قاموا بتأدية الرقصة بالقرب من مسجد أروندل، في الوقت الذي أحاط بهم عدد من الأشخاص الذين اجتمعوا عند مسجد أروندل حيث أدوا الرقصة تعبيرا عن دعمهم للضحايا.

ونشر صاحب الحساب "Mark Hanrahan" مقطعا مصورا وعلق قائلا: "أدى الكيويون (النيوزيلنديون) رقصة هاكا اليوم عند مسجد أروندل، تعبيرا عن دعمهم للمسلمين. انضم مئات النيوزيلنديين إلى المسلمين أثناء وقت الصلاة".

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.