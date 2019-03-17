كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: ما يحدث في الجزائر نتيجة خروج السلطة عن الشرعية الدستورية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، محمد بو خطة، إنَّنا لا نعيشُ أزمة في دولة الجزائر، والأزمة ليست أزمة دولة ولا شعب وإنَّما هيَّ أزمة سلطة سياسية لم تَستطع أن تُجدد نفسها فأرادت أنْ تخرج عن الشرعية، إذاً النقاش القائم الآن هو ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية لأنهُ السلطة السياسية كلما عجزت عن أنْ تجدد نفسها أو عن أن تستمر في الحكم خرجت عن الشرعية.

وأضاف بوخطة، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنَّ الشعب الجزائري عندما انتفض طالبَ بشئ واحد لا «للعهدة الخامسة» أي لا يُريد أنْ تُمارس السلطة السياسية حكمها خارج إطار الشرعية الدستورية، فالشعب الآن أعلن أنه سحب الشرعية الشعبية من السلطة السياسية القائمة، ولم تتبق لها إلا الشرعية الدستورية التي ستنتهي يوم 28 أبريل.

وأكد ممثلو عدد من الجمعيات الوطنية في الجزائر، ضرورة فتح حوار وطني جامع يهدفُ إلى وضع أطر الحراك الشعبي، الذي يدعو إلى تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة.