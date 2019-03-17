كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا يتعهد بتزويد القوات المسلحة بأنظمة صاروخية في حال إعادة انتخابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، الأحد، بتزويد القوات المسلحة في البلاد بأنظمة صاروخية جديدة في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في 31 من الشهر الجاري.

وقال الرئيس في مؤتمر انتخابي حاشد بميدان ميخائيلفسكايا في العاصمة الأوكرانية: "الفترة الرئاسية المقبلة ستبدأ بتطوير برنامج جديد للصواريخ".

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وطرح بوروشينكو في 11 من الشهر الجاري على الصناعة العسكرية في البلاد مهمة تدشين منظومات صاروخية عالية الدقة وذات مدى بعيد قادرة على "مواجهة الاعتداء وضرب العدو في أعماقه".

وقبل أسبوعين من الانتخابات، يتصدر الكوميدي فلاديمير زيلينسكي الاستطلاعات بـ20.3% من الأصوات، يليه بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو اللذان يتعادلان في المركز الثاني بنحو 16%.

ويتنافس إجمالي 39 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية وفي حال عدم حصول أي من المرشحين في 31 من الشهر الجاري على الغالبية المطلقة سيخوض المرشحان الأكثر حصداً للأصوات جولة ثانية بعدها بثلاثة أسابيع.