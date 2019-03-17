كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يتوجه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية لثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة حيث سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة منذ توليه المنصب في مطلع يناير الماضي.

وتوجه بولسونارو على رأس وفد يضم ستة من وزرائه الـ22 من قاعدة برازيليا الجوية على متن الطائرة الرئاسية.

ومن المقرر حضوره الأحد في أول يوم في زيارته مأدبة عشاء في سفارة البرازيل بواشنطن مع بعض المسؤولين.

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ويستقبل ترامب الرئيس اليميني المتطرف الثلاثاء في البيت الأبيض الذي يعتبره مثالاً يحتذى به ووقع معه عدة اتفاقيات وبحث معه قضايا مختلفة منها الوضع في فنزويلا.

وكانت البرازيل والولايات المتحدة أول دولتين تعترفان بخوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي رئيساً شرعي لفنزويلا لاعتبار أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو اغتصب السلطة.

ويبحث الرئيسان الإجراءات المحتملة لايصال المساعدات الإنسانية المقدمة من البلدين إلى فنزويلا والمحتجزة بسبب قرار من حكومة كاراكاس بإغلاق الحدود.

ومن المقرر أن يشارك بولسونارو الإثنين في منتديات اقتصادية بينها منتدى حول الاستثمارات برعاية الغرفة التجارية وآخر حول "مستقبل الاقتصاد البرازيلي" برعاية لجنة رجال الأعمال البرازيلية الأمريكية.