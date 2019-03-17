كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديلى بيست": نريد حربا عالمية ضد "إرهاب السادية البيضاء".. وترامب عقبة هائلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت صحيفة "ديلى بيست" الأمريكية، بإطلاق حرباً عالمية ضد حركة القوميين البيض فى الغرب، بعد أخر مذبحة يرتكبها أحد المعتنقين لتلك الأيديولوجية ضد مسجدين فى نيوزيلندا، الجمعة.

وقالت الصحيفة، فى تقريرها اليوم الأحد، إنّ خطر تلك الجماعات أشدّ على الديموقراطيات الغربية، من تنظيم القاعدة، لأنها تتسلل بين عناصر المجتمع، وتزداد قوة بوصول بعضهم للسلطة، أبرزهم الرئيس اليمينى المتشدد "دونالد ترامب".

وأضافت :"لا أحد يستطيع أن يزعم، كما فعل جورج دبليو بوش، بأننا سنقاتلهم هناك لأنه لا يتعين علينا قتالهم هنا، لأنهم "هنا" بالفعل مع الرغبة فى الانتقام.

وتابعت :"قد يكون سفاح نيوزيلندا "تارانت"، ذئباً وحيدًا عندما ارتكب مذبحة ضد 50 شخصًا في مسجدين في نيوزيلندا، لكنه كان جزءًا من حركة أوسع نطاقًا شاسعة، مثل تنظيم القاعدة عندما كان هاجمت الولايات المتحدة في عام 2001 ، وربما أكثر خطورة على مستقبل الديمقراطيات الغربية".

وواصلت: "الآن، قبل أن تزداد قوة، يجب أن يكون الوقت المناسب لمواجهتها بنفس التركيز الدولي المتضافر من الاهتمام والموارد التي تم مواجهة أسامة بن لادن، بها.. لقد حان الوقت لحرب عالمية على الإرهاب القومي الأبيض.

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ووفقاً لديلى بيست، إن شبكات المدافعين عن القومية البيضاء والمتعاطفين مع المؤيدين لأي حركة إرهابية، هي جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي والاجتماعي. هم حرفيا العدو في الداخل، وينبغي القول، أن الرئيس دونالد ترامب في جانب بمفرده، فترامب هو "رمز لتجديد الهوية البيضاء والهدف المشترك"، كما كتب تارانت في بيانه.

وكان هاجس الجدار الحدودي، ومحاولات حظر جميع المسلمين- مثل هذه التدابير تتجه في اتجاه تارانت، لأن قاعدة ترامب تشترك فيها، وعندما يتعلق الأمر بتغذية الغرائز الأساسية للقاعدة من أجل التمسك بالسلطة، فليس من الواضح على الإطلاق إلى أي مدى سوف يذهب ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى واحدة من أكثر اللحظات المخيفة في شهادة الكونجرس الشهر الماضي لمحامى ترامب "مايكل كوهين" عندما قال: "أخشى أنه إذا خسر الانتخابات عام 2020، فلن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة أبدًا".

وقال أحد كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين في الولايات المتحدة أنه قلق إذا تم إقالة ترامب وإزالته، فقد تكون النتيجة عنفًا يمزق البلاد.

لذا ختمت الصحيفة، قائلة "إذا كنا سنفكر بجدية في حرب عالمية على الإرهاب القومي الأبيض، فعلينا أن نعترف بأن الرئيس الأمريكي يمثل عقبة هائلة".