كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. حريق في كنيسة سان سولبيس في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق ضخم بعد ظهر اليوم في كنيسة سان سولبيس في العاصمة الفرنسية باريس، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده.

وتقع كنيسة سان سولبيس في الحي السادس في باريس، واندلع الحريق في فترة الظهيرة.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع الحريق داخل الكنيسة، بالإضافة للحظة إخماده من قبل رجال الإطفاء.

ولاتزال أسباب الحريق غير معروفة في الوقت الراهن.