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17 قتيلا و32 مصابا على الأقل بانفجار ألغام خلفها تنظيم داعش في سوريا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع 17 قتيلا و32 مصابا على الأقل بانفجار ألغام خلفها تنظيم داعش في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قُتل 17 شخصًا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش في شرق وشمال سوريا، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بمقتل 16 شخصًا على الأقل، جراء انفجار ألغام عصر السبت، في ريف دير الزور الغربي، في شرق سوريا، موضحًا أن عددا منهم توفوا صباح الأحد، متأثرين بجروحهم، مشيرًا إلى إصابة 32 شخصًا في الانفجار نفسه.

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وفي محيط بلدة قباسين الواقعة في ريف حلب الشمالي، قُتل شخص وجُرح آخرون إثر انفجار لغم أرضي، الأحد، من مخلفات تنظيم داعش الذي طُرد من هذه المنطقة قبل ثلاث سنوات، وفق المرصد.

وغالبًا ما لجأ التنظيم خلال السنوات الماضية ومع اقتراب خصومه من معاقله، إلى زرع الألغام في محاولة لإعاقة تقدمهم وحصد أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين والمدنيين على السواء.

وبحسب المرصد، قُتل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، 44 شخصًا على الأقل بينهم 5 أطفال، جراء انفجارات ألغام وعبوات من مخلفات التنظيم في حمص وحماة ودير الزور.

وفي فبراير، شهدت محافظة حماة، انفجار ألغام عدة كانت حصيلتها 28 قتيلًا.

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