الان تتابع فرنسا.. تفريغ بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية المنكوبة بنجاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مكتب تحقيق وتحليل سلامة الطيران المدني بفرنسا، اليوم الأحد، إنه تم بنجاح تفريغ محتوى مسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية التي تحطمت، الأسبوع الماضي.
وأضاف المكتب، أن المعلومات نُقلت للمحققين الإثيوبيين وإنه أنجز الآن عمله بشأن مسجلي بيانات الرحلة والصوت داخل قمرة القيادة.
والمكتب مسؤول عن استخراج المعلومات بالصندوقين الأسودين على الرغم من عدم مشاركته بشكل مباشر في التحقيق في كيفية تحطم الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من أديس أبابا.
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