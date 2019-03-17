"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الطائرة اختفت وهي في طريقها من كوالامبور إلى بكين

ونقلت صحيفة "ميرور" عن الطيار السابق بشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية راندي ريان قوله إنه توصل إلى هذه النظرية بينما لم تعثر فرق البحث على الطائرة بعد أربع سنوات من اختفائها.

لكن حطاما من المحتمل أن يكون تابعا للرحلة (إم.إتش 370) قد تم العثور عليه قبالة سواحل مدغشقر وجزيرة ريونيون الفرنسية وموريشيوس ينسف نظرية الطيار السابق في سلاح الجو الأميركي.

وبينما قالت التحقيقات المبدئية أن الطائرة ربما تكون تحطمت في البحر، يقول الطيار السابق إنه "لا يوجد أي احتمال" بأن هذا التحطم كانت نتيجة حادث.

وقال لصحيفة ديلي ستار: "حتى الآن، الحطام الصغيرة التي تعود للطائرة تم العثور عليها على الطريق الغربي الذي اقترحت أن الطائرة اتجهت نحوه".

ويعتقد المحققون أن (إم.إتش 370) انقلبت فوق بحر الصين الجنوبي.