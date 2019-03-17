تعرض سيدتان من الجالية المسلمة للمعاملة السيئة في نيوزيلندا

ترجمة: أحمد أبوعقيل
تعرضت سيدتان من الجالية المسلمة، اليوم الأحد، لسوء المعاملة في محطة للسكك الحديدية في أوكلاند لارتدائهن الحجاب، حيث طالبهم شخص مخمور بالعودة إلى بلادهم.
وتقول اقبال 21 سنة، إن أصدقاء عائلتهم يفكرون الآن في عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وانهم يشعرن بالخوف من سوء المعاملة.
وأكدت لصحيفة هيرالد ، وهي تهز صوتها وهي تتحدث "بالنسبة لنا ، ما يحدث مقلق للغاية"، وتابعت:" ما حدث في مسجد النور جعلها تخشى على سلامتها وطالبت إخوانها وأخواتها المسلمين لاتخاذ احتياطات إضافية والسفر دائمًا في مجموعات.
وأضافة عقرة " الشيء الأكثر إثارة للصدمة هو عدم وجود أمن، عندما تعرض لهما رجل في منتصف العمر يحمل زجاجة من الخمور وبدأ في الصراخ "ما الذي تنظر إليه؟ أنا أكره الفتيات. عدوا إلى وطنك".
قالت إقال إنها أخرجت هاتفها للإتصال بالشرطة عندما عاد الرجل وهو يصرخ "سأقوم بتصويرك وأنتم مسلمون قبيح" قبل أن أكرر للمرة الثالثة "أعود إلى بلد".
وأضافت أنها تقدمت بشكوى الشرطة وقيل لها إن الرجل معروف للشرطة.
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