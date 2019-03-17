كتب: مدحت وهبة ومحمد سليمان

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم ادراج المواليد الجديدة على البطاقات عقب استبعاد غير المستحقين قائلا :"إن شاء الله سيكون قبل يونيو المقبل"، موضحًا أنه من المقرر أن يتم اضافه 6 ملايين مولود جديد عقب تنقية البطاقات، لافتا إلى أنه يتم العمل على حذف الفئات غير المستحقة ووضع الفئات الأولى بالرعاية حيث يتم استهداف الفئات الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات...

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين: ننتظر إضافة 6 ملايين مولود جديد عقب استبعاد غير المستحقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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