"التعليم" تطرح نموذجين تدريبيين لامتحانات الثانوية على موقعها الإلكترونى

كتب محمود طه حسين



أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، طرح نموذجين تدريبيين للمواد التي تدرس ‏باللغة العربية ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، على ‏الرابط الإلكترونى التالى.اضغط هنا..



جاء ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكل ‏أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة ‏الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019‏.

وأضاف حجازى ، أن النموذجين...