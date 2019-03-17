الاحتفالات تعم مخيمات وتجمعات الفلسطينيين احتفاءا بعملية أرئيل

أعلن المكتب الإعلامي لـ"حركة حماس" أنه "عمّت مظاهر الابتهاج مخيمات وتجمّعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، احتفالاً بالعملية البطولية في محافظة سلفيت في الضفة الغربية والتي أدّت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين".

وفي بيان له، أوضح المكتب أنه "في مخيم شاتيلا، بالعاصمة اللبنانية بيروت، جابت أزقة المخيم إذاعة صوتية تبث الأناشيد الوطنية والحماسية، كما جرى توزيع الحلويات على المارّة، الذين أكدوا تمسكهم بنهج المقاومة حتى التحرير.وفي منطقة وادي الزينة جنوباً، جرى نصب حاجز محبة وزّع الحلوى ابتهاجاً بالعملية. وكذلك وزعت كشافة ومرشدات الإسراء الحلوى على أبناء مخيمي عين الحلوة والمية ومية ، وكذلك التجمعات الفلسطينية في مدينة صيدا، وعلت أصوات الأناشيد في سماء المخيمات ابتهاجاً بالعملية البطولية".

وأشار الى أن "جماهير مخيم الرشيدية، في مدينة صور، عبّرت عن فرحتها بالعملية، من خلال بثّ الأناشيد عبر مكبرات الصوت، وإقامة حواجز محبة عند مداخل المخيم، وتوزيع الحلوى على المارة، ورفع أعلام فلسطين في أجواء من الفرحة والابتهاج.المشهد نفسه تكرر في مخيمي برج الشمالي والبص في المدينة. وفي مخيم الجليل بمدينة بعلبك، عمّت مظاهر الاحتفال أحياء المخيم، وسط توزيع الحلوى في الشارع الرئيسي لمخيم الجليل. أما في مخيمي نهر البارد والبداوي، شمال لبنان، فقد قامت كشافة الإسراء بتوزيع الحلوى على المارة. كما بثت المساجد الأناشيد الحماسية والوطنية، وسط مشاركة شبابية لافتة، وتفاعل واسع من الأهالي، الذين رأوا أن هذه العمليات تؤكد أن الشعب الفلسطيني يرفض ما يُسمّى بـ "صفقة القرن".