مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بانهيار أرضي في إندونيسيا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار أرضي ناتج عن زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر، بجزيرة لومبوك الإندونيسية.

ولفتت صحيفة "جاكرتا بوست" المحلية إلى أن "زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك، ما تسبب بانهيار أرضي، أدى لمقتل 5 أشخاص، وجرح أكثر من 30 آخرين، غالبيتهم من السائحين الأجانب والمحليين"، موضحة أن الزلزال وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.​

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي تأكيده أن "40 سائحا تأثروا بالانهيار الأرضي في المنطقة، ومعظم الضحايا هم سائحون من ماليزيا، وإندونيسيا".

فيما أعلنت وكالة الكوارث الإقليمية، ووكالة الصحة بشمال لومبوك أنها "دفعت بـ4 سيارات إسعاف لموقع الانهيار الأرضي"، موضحة أن "فرق الإنقاذ قدمت المساعدة الطبية لـ19 مصابا، وعثرت على جثتين اثنتين".