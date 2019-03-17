بولتون:يمكن ضم الصين إلى مفاوضات روسيا وأميركا حول نزع السلاح

أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون أن "الصين تقوم الآن بتطوير إمكاناتها النووية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نسعى لتعزيز نظامنا الوطني الدفاعي الصاروخي في الولايات المتحدة، وهو أحد الأسباب أيضا إذا كنا نستعد لإجراء جولة محادثات أخرى لمراقبة الأسلحة، على سبيل المثال مع الروس، فقد يكون من المنطقي إدراج الصين في هذه المحادثات أيضا".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.