أكد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون أن "الصين تقوم الآن بتطوير إمكاناتها النووية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نسعى لتعزيز نظامنا الوطني الدفاعي الصاروخي في الولايات المتحدة، وهو أحد الأسباب أيضا إذا كنا نستعد لإجراء جولة محادثات أخرى لمراقبة الأسلحة، على سبيل المثال مع الروس، فقد يكون من المنطقي إدراج الصين في هذه المحادثات أيضا".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون:يمكن ضم الصين إلى مفاوضات روسيا وأميركا حول نزع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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