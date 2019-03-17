بيسكوف: روسيا لم تتسلم أي اقتراحات من أميركا بشأن إجراء محادثات حول مسألة نزع السلاح

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال تصريح صحفي، أن "السلطات الروسية لم تتسلم بعد من الإدارة الأميركية أي اقتراحات واضحة حول إمكانية إجراء محادثات في مسألة نزع السلاح".

جاء تصريح بيسكوف تعليقا على كلام مستشار الرئيس الأمريركي للأمن القومي، جون بولتون في حديثه لمجلة "ذي هيل".

ولم يستبعد بولتون إمكانية إجراء محادثات روسية - أميركية حول نزع السلاح، مقترحا إشراك الصين.