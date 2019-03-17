أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال تصريح صحفي، أن "السلطات الروسية لم تتسلم بعد من الإدارة الأميركية أي اقتراحات واضحة حول إمكانية إجراء محادثات في مسألة نزع السلاح".
جاء تصريح بيسكوف تعليقا على كلام مستشار الرئيس الأمريركي للأمن القومي، جون بولتون في حديثه لمجلة "ذي هيل".
ولم يستبعد بولتون إمكانية إجراء محادثات روسية - أميركية حول نزع السلاح، مقترحا إشراك الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: روسيا لم تتسلم أي اقتراحات من أميركا بشأن إجراء محادثات حول مسألة نزع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.