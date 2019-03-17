خاص| وفاة مصري خامس في حادث نيوزيلندا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور، محمد سامي، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي على مسجد النور بنيوزيلندا، أن خاله لم يرد اسمه بين الشهداء المصريين الأربعة.

وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وهم (منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري).

وقال سامي، لمصراوي، الأحد، إن خاله يبلغ من العمر 70 عاما، ومتزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عاما، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عاما، وأصغرهم 22 عاما، وكان يعمل مديرا بشركة الإسكندرية للأقطان.

وأوضح، أنه علم بوفاة خاله من شقيقه المقيم بأمريكا، مبينا أنه كان على اتصال دائم به.

وتابع: "خالي لم يكن له عمل هناك، بل كان له أنشطة اجتماعية فقط"، مضيفا أنه كان يأتي كل عام، واعتاد الحضور إلى الإسكندرية مسقط رأسه، ومعه أبناؤه وزوجته.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على إذا ما كان سيُدفن هناك، أم في الإسكندرية، موضحصا أن عائلته وأشقاؤه سيحددون ذلك.

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