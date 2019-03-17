وزيرة الاستثمار تعلن عدم تطبيق الضريبة العقارية على مشروعات المناطق الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عدم تطبيق الضريبة العقارية على مشروعات المناطق الحرة.
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء الذي عقدته مع مستثمرين بمحافظة بورسعيد في ختام زيارتها للمحافظة، إلى أنه سيتم تجهيز أول مركز لخدمة المستثمرين ببورسعيد لإنهاء كافة الإجراءات، وحل المشكلات لأصحاب المشروعات داخل المحافظة بعدما كانت تابعة للمركز الرئيسي بالإسماعيلية.
وطالبت وزيرة الاستثمار، المستثمرين بالاشتراك في شبكة التواصل التابعة للوزارة، لعرض المشكلات والمقترحات، والتي ترفع بها تقارير شهرية بها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء.
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