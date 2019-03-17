عايره الجيران بعاهته.. شاب ينتحر شنقا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انتحر شاب شنقًا داخل غرفة نومه، في منطقة حي السلطان بمدينة ميت سلسيل بالدقهلية، بعد إصابته بعاهة مستديمة، عايره عليها بعض جيرانه وأصدقائه، دخل بعدها في حالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد ناجي جاد الحق، مأمور مركز ميت سلسيل، بالعثور على شاب بحي السلطان بدائرة المركز، مشنوقًا داخل غرفة نومه.

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انتقل العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على جثة "أحمد ع."، 20 سنة، معلقة في سقف غرفة نومه بحبل، وجرى استدعاء النيابة العامة لمناظرة الجثة.

وقال بعض أفراد أسرة الشاب إنه كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب معايرة بعض جيرانه وأصدقائه له عقب بتر كف يده منذ فترة، ما أحدث لة عاهة مستديمة، مضيفين أنه عزل نفسه داخل غرفة أعلى سطح المنزل لمدة 3 أيام كاملة قبل انتحاره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.