صدر قرار إزالة لمنزله.. مُعلم يحاول إشعال النيران في جسده بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سيطر ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل في الدقهلية، اليوم الأحد، على مُعلم بالمدرسة الثانوية الصناعية، عقب اقتحامه مكتب رئيس المدينة، وسكب مادة بترولية على جسده، محاولًا إشعال النيران فيه، بعد صدور قرار لإزالة منزله.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد ناجي جاد الحق، مأمور مركز ميت سلسيل، من رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل باقتحام أحد المواطنين مكتبه وسكب مادة بترولية على جسده محاولًا إشعال النيران فيه.

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انتقل العقيد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائية بشمال الدقهلية، والرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود "محمد س."، 54 سنة، مدرس في مدرسة الصنايع.

وقال المدرس إنه يسكن بمنزل خلف مبنى مجلس المدينة، وتحرر ضده عدة قرارات إزالة، مضيفًا أنه حدثت بينه وبين رئس المدينة مشادة كلامية اقتحم على إثرها مكتب رئيس المدينة، وسكب "بنزين" على جسده مهددًا بإشعال النيران فيه إذا لم تتم إزالة المخالفات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.