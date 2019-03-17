ضربة موجهة لـ”الأسود”.. زياش مهدد بالغياب عن مباراتي مالاوي والأرجنتين

بات حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، مرشحا بقوة للغياب عن مباراتي “أسود الأطلس” القادمتين، أمام كل من مالاوي والأرجنتين، بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي قد يشكل “ضرية قوية” للمنتخب الوطني.

وكان زياش قد غاب عن المباراة الماضية للفريق الهولندي في الدوري الممتاز، قبل أن تعاوده الإصاب في مباراة اليوم أمام أزيد ألكمار، ويغادر المباراة مجبرا في الدقيقة 22، بعد أن تعذر عليه إكمال اللقاء.

ومن المرتقب، أن تحدد الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب، في الساعات القليلة المقبلة، من طرف الجهاز الطبي للفريق العاصمة الهولندي، مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها زياش، بالإضافة إلى مدة الغياب، وهو الأمر الذي سيحدد أيضا ما إذا كان زياش سيكون حاضرا أمام مالاوي والأرجنتين أم لا.

جدير ذكره، أن المنتخب المغربي سيكون محروما في هاتين المباراتين من خدمات اللاعب أمين حارث، المحترف في صفوف فريق “شكاله04” الألماني، بسبب الإصابة أيضا، وقرر رونار تعويضه بلاعب الوداد البيضاوي، وليد الكرتي، كما أن نصير المزراوي، لاعب أجاكس أيضا، دخل مرحلة الشك، للسبب ذاته.