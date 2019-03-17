مؤلم.. شاب في العشرينات يغتصب متسولة تبلغ من العمر 80 سنة

عرفت مدينة أزمّور نهاية الأسبوع الجاري، واقعة مؤلمة جدا، حيث تعرضت عجوز في الثمانين من عمرها للاغتصاب من قبل شاب.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن المتهم كان في حالة غير طبيعية، حيث ولج منزل الضحية التي تحترف التسول، وتعيش وحدها بغرفة، وهتك عرضها بوحشية.

وأشار المصدر ذاته، أن جيران الضحية سمعو إستغاثتها وتدخلو لإنقاذها، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المجرم، وتم إبلاغ المصالح الأمنية، التي حلت فورا واعتقلت المعني، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.

من جهة أخرى، أكد جيران الضحية أن الشاب معروف بسوابقه العدلية في الاعتداء على النساء، وأنه سبق له الإعتداء على الضحية العجوز عدة مرات، ولَم تفلح المصالح الأمنية من إلقاء القبض عليه.