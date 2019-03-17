كأس “الكاف” – الرجاء ينتصر برباعية في الكونغو ويهدي حسنية أكادير التأهل لدور الربع

فشل فريق الرجاء البيضاوي في التأهل للدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على الرغم من فوزه على ضيفه أوتوهو الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الكونغو برازافيل، برسم الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليمنح بطاقة التأهل لحسنية أكادير، الذي انتصر على نهضة بركان بهدف دون رد.

الرجاء، أنهى الشوط الأول منتصرا على ضيفه أوتوه الكوغولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ودخل الفريق الأخضر بقوة، محاولا فرض أسلوب لعبه والسيطرة على وسط الملعب، غير أنه لم يشكل أية خطورة على مرمى الحارس الكونغولي، متأثرا من سوء أرضية الملعب، والتي لا تساعد الفريق الأخضر، الذي يعتمد في طريقة لعبه على الكرات الأرضية واللعب القصير.

وعلى عكس مجرى اللعب، سدد العميد ديميتري بيسيكي، في الدقيقة 17، كرة قوية، على بعد أزيد من 30 متر، استقرت في شباك الحارس أنس الزنيتي، الذي لم يحسن التعامل معها، ليمنح فريقه الأسبقية.

ردة فعل الرجاء بعد هذا الهدف، لم تكن قوية، بل كاد أصحاب الأرض أن يضيفوا الهدف الثاني، من خطأ فادح من الزنيتي، في الدقيقة 34، غير أن كرة المهاجم الكونغولي علت العارضة.

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وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه رياح المباراة في صالح أوتوهو، راوغ عمر بوطيب مدافع الفريق الخصم بطريقة رئعة، مرر تمريرة دقيقة لرأسية الحافيظي، التي وجدت بنحليب في المكان المناسب، والذي أسكنها بدوره في الشباك في الدقيقة 41.

وما هي إلا 3 دقائق، حتى عاد “العالمي” ليضيف الهدف الثاني، بواسطة المدافع الليبي، سند الورفلي، الذي أسكن الكرة الشباك برأسية بديعة، لينتهي النصف الأول لفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الثانية، تفنن عبد الإله الحافيظي في إضاعة الفرص السهلة، إذ انفرد في مناسبتين مع حارس مرمى الفريق المنافس، غير أنه فشل في إسكان الكرة في الشباك.

ضغط الفريق المغربي، أثمر هدفا ثالثا، بواسطة اللاعب أيوب نناح، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من كرة رأسية مركزة، وينهي محسن ياجور الرباعية، في آخر أنفاس اللقاء.

وعلى الرغم من هذا الانتصار، إلا أن الفريق الأخضر لم يتمكن من قطف بطاقة العبور للدور الموالي، مانحا الفرصة للفريق السوسي، حسنة أكادير، الذي انتصر في المباراة الأخرى على نهضة بركان، بهدف اللاعب يوسف الفحلي، في الجولة الأولى.