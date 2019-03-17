كأس “الكاف”- الحسنية يفوز على بركان ويتأهل لدور الربع للمرة الأولى في تاريخه

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استطاع حسنية أكادير، أن يحقق تأهلا تاريخيا إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس الكاف، بعد فوزه على نهضة بركان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة السادسة من كأس الكنفدرالية الإفريقية، زوال اليوم الأحد على أرضية أدرار الكبير في أكادير.
وأنهى فريق حسنية أكادير، الجولة الأولى بالتقدم بهدف نظيف سجله المهاجم يوسف الفحلي، عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 26.
وشهدت الجولة الثانية من المباراة، إصابة اللاعب المهدي أوبيلا علي مستوى اليد، استدعت نقله إلى إحدى المصحات في أكادير لتقلي العلاج.
وبهذا الفوز، بالإضافة إلى الهدية الثمينة التي قدمها فريق الرجاء البيضاوي بفوزه على فريق أوطو الكونغولي، يكون حسنية أكادير قد حجز له مقعدا في دور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه مرافقا النهضة البركانية، ليتأهل ناديين مغربيين من نفس المجموعة.
وتصدر المجموعة فريق النهضة البركانية برصيد 11 نقطة، متبوعا بالحسنية ب 8 نقاط، ورفع الرجاء البيضاوي رصيده إلى 7 نقاط، في حين استقر فريق اوطو الكونغولي في 5 نقاط.
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