جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة.. والسبب علبة سجائر!

لفظ شخص في الأربعينيات من عمره، صباح اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى الجهوي بني ملال، متأثرا بجروح ونزيف حاد إثر تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض بأنحاء متفرقة من جسده.

وأفاد مصدر “اليوم 24” أن خلاف بين الهالك وبعض أصدقائه ليلة أمس، حول علبة لسجائر خلال جلسة خمرية تحولت الى مسرح لجريمة بعدما وجه أحدهم طعنات قاتلة للأربعيني.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم نقل الضحية إلى المستشفى قصد إنقاذه، لكن شدة النزيف وقوة الطعنات أنهت حياته على الفور، فيما ثم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الدرك الملكي بولاد يعيش، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن الأصدقاء الآخرون الشاهدون على الجريمة.