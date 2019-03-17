كأس “الكاف”- الحسنية ينهي الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد

أنهى فريق حسنية أكادير، الجولة الأولى من المباراة التي تجمعه بضيفه فريق النهضة البركانية، متقدما بهدف دون رد، برسم الجولة السادسة من منافسات كأس الإتحاد الإفريقي.

وسجل لفريق حسنية أكادير، المهاجم يوسف الفحلي عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 26، قبل ـن تحول العارضة دون تسجيل الهدف الثاني للفريق السوسي في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من العميد جلال الداودي.

ومن جانبه، حاول فريق النهضة البركانية، تهديد مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي، مع بداية المقابلة عن طريق التمريرات العرضية المتتالية للاعب عمر نمساوي، غير أنه فشل في ذلك، لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.