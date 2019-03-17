انت الان تتابع تفاصيل خبر احتجاجات شعبية في الخرطوم تجدد مطالبتها بتنحي البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، عودة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن شهود عيان أن المئات خرجوا في تظاهرة احتجاجية في السوق المركزية (إحدى أكبر أسواق الخضراوات والفواكه بالعاصمة) جنوبي الخرطوم.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام وتطالب بالحرية؛ استجابة لدعوة المعارضة، بينما قمعت الشرطة السودانية المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

بدوره أكد تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن المظاهرات خرجت في سوقين وسط مدينة أم درمان، غربي العاصمة.

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وقال التجمع: "خرجت تظاهرتان في سوق الشهداء والبوستة، وسط أم درمان، للمطالبة بإسقاط النظام".

من جانبه أفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض بانطلاق مظاهرات في أحياء ود نوباوي، وأبوروف بأم درمان، ومنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، إضافة إلى خروج مظاهرات في حي بري، شرقي الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة دعوا إلى تظاهرات يوم الأحد، فيما سمي بــ"مواكب الخريجين والعطالة (البطالين)"، للمطالبة بإسقاط النظام.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.