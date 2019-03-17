انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تصدّق على خطة لإعادة احتلال غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لمجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)؛ لإعادة احتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة، وأن الأخير صدّق عليها، وذلك بعد 14 عاماً على الانسحاب منه.

ذكر موقع "والا" العبري أن "الخطة تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، وصادق عليها رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي"، بحسب ما نقل موقع "عكا" المتخصص بالشؤون الإسرائيلية.

وأضاف أن "رئيس الأركان الجديد (بيني غانتس) يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة، وأن المصادقة على الخطة لم تكن رداً على إطلاق الصواريخ على تل أبيب ليلة الخميس".

Advertisements

ونقل الموقع عن كبار قادة المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال زعمهم أن "(حركة) حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة".

وأفاد الموقع بأن الخطة تتضمن- بالإضافة إلى احتلال القطاع- "الإضرار الشديد بحركة حماس، ومنع قدرتها على التعافي من آثار الضربة، لحين التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتفق عليه".

في 12 سبتمبر من عام 2005، سحبت "إسرائيل" قوّاتها ومستوطنيها، وتركت وراءها أكثر من 24 ألف دونم، بعد أن كانت المستوطنات تنتشر في 21 منطقة من محافظات غزة الخمس، وتضم نحو 6 آلاف مستوطن كانوا يقيمون على مساحة عمرانية تُقدَّر بـ6 آلاف دونم.

والانسحاب من غزة، أو ما يسمّيه الاحتلال "فكّ الارتباط الأحادي"، جرى في صيف 2005، عندما كان أرئيل شارون في منصب رئيس الوزراء.