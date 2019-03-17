انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة للحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 05:50 مساءً - أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، سيطرة قواته على قرى وأودية في معاقل مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أنه تمت السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الحوثيين في مديرية باقم.

وأضاف أن هذا التقدم جاء من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم (الأحد)، بمساندة قوات التحالف العربي.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز الحوثيين وتعزيزاتهم في الجبهة ذاتها، حسب المصدر.

Advertisements

ولفت الموقع إلى أن المعارك وغارات التحالف أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحاً حوثياً وجرح العشرات منهم.

وأوضح أن من بين القتلى الحوثيين قياديَّين اثنين هما مشرف مربع مديريتي باقم ومجز أصيل الخولاني، وأبو رضوان المؤيد.

وتكمن أهمية محافظة صعدة في كونها المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه مليشيا الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبد الملك الحوثي، إضافة إلى محاذاتها للحدود السعودية الجنوبية.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.