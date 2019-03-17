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الكويت تفرض ضريبة جديدة على كل مسافر جوًّا عبر مطاراتها

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد تقرير إخباري بأن الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عممت على شركات الطيران لفرض رسم على الراكب في الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع ثمانية دنانير (26.3 دولار) للراكب.

وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الأحد أن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى “الطيران المدني”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن القرار يشمل رحلات كل شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت إلى أي وجهة حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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