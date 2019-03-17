شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض ضريبة جديدة على كل مسافر جوًّا عبر مطاراتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد تقرير إخباري بأن الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت عممت على شركات الطيران لفرض رسم على الراكب في الرحلات التي تبدأ من الكويت بواقع ثمانية دنانير (26.3 دولار) للراكب.

وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الأحد أن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل، على أن تذهب قيمة هذه الرسوم إلى “الطيران المدني”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن القرار يشمل رحلات كل شركات الطيران، الكويتية وغيرها، التي تنطلق من الكويت إلى أي وجهة حول العالم.